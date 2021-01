Tensión frente a Hospital San Roque: inspector denunció agresión y dio detalles

Paraná Acusaciones cruzadas por operativo de tránsito frente al Hospital San Roque

Momentos de gran tensión se vivieron el miércoles frente al Hospital de Niños de Paraná. Inspectores empezaron a multar a los automovilistas que tenían estacionados sus vehículos frente al nosocomio. Hubo acusaciones cruzadas sobre agresiones y este jueves uno de los trabajadores municipales involucrados dio su versión aAclaró que concurren al lugar “mayormente por los llamados desde el hospital para que vayamos a sacar los vehículos que están en las dársenas de las motos, de las ambulancias, otra que está reservada para operar en carga y descarga. Tenemos una parada de colectivos y un jardín maternal”.Acerca de lo sucedido en la víspera, sostuvo: “Se estaban labrando las actas en la parada de colectivos y apareció un muchacho. Por más que no haya un cartel, existe una demarcación que indica que no se puede estacionar, que es todo parada de colectivos”.Puso de relieve que “nadie dice que no sean de primera línea” los empleados del nosocomio. “Son los que están poniendo la cara en esta batalla frente a la pandemia, pero tampoco es la forma de reaccionar de una persona que trabaja en un hospital, porque si reacciona así con un empleado que está cumpliendo sus funciones, no me quiero imaginar cómo trata a las personas que van con una criatura con problemas”.Aseveró que al automovilista “se le dio la posibilidad de que saque el vehículo cuando no se le había labrado el acta. Agredió verbalmente a una mujer, una compañera de trabajo que tiene problemas oncológicos, está siendo tratada y nos pidió volver a trabajar porque no le alcanza el sueldo”.Afirmó que había otro empleado, que es chofer “al cual también agredió verbalmente y él le dijo que se cruce enfrente que estaba yo, que era el encargado”.“Estaba muy exaltado, insultaba a todos. Se puso frente a frente conmigo. Soy una persona que no tengo dos días en la calle. Hace 21 años que cumplo mi función. Este muchacho me pegó un cabezazo y luego una piña, haciéndome volar los anteojos debajo de un vehículo. Se cruzó mi otro compañero, al cual también procedió a golpearlo y salió corriendo hacia adentro del hospital”, enfatizó Moreira.Asimismo, mostró una imagen con la cual documentó que “tenemos pruebas fotográficas, no de la agresión hacia mí, pero si hacia mi otro compañero”.Acerca de los autos mal estacionados en esa zona, Moreira reconoció que “siempre fue el eterno problema que tenemos, porque dejan el vehículo ahí y es la dársena en la que tiene que estacionar el colectivo, porque la garita está muy en la esquina. La parada arranca unos 30 o 40 metros antes de llegar a la esquina a calle La Rioja”.“Cumplimos la función que nos mandan. Está la parada de colectivos, está la demarcación y no es nueva”, completó.