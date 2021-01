Acusaciones cruzadas por operativo de tránsito frente al Hospital San Roque

Momentos de gran tensión se vivieron alrededor de las 11 de este miércoles frente al Hospital de Niños de Paraná, cuando inspectores empezaron a multar a los automovilistas que tenían estacionados sus vehículos frente al nosocomio, en una dársena que, según el personal de Tránsito, es para que paren los colectivos, pero los trabajadores del San Roque afirman que siempre se ha usado para dejar rodados particulares.Una empleada de Tránsito aseguró a: “Vinimos a hacer el procedimiento. A la dársena corresponde parada de colectivos. Tiene demarcación en el pavimento. Vino un señor que dice ser propietario del Fiat Blanco. Lo invitamos a que retire el vehículo. Antes de hacerlo se puso a agredir verbalmente a uno de los inspectores actuantes. Era yo la que le iba a realizar el acta de comprobación y cuando empecé a realizarla, el señor ya estaba enfrente agrediendo físicamente al otro inspector actuante”.Y continuó: “Cuando me di vuelta le pegaba un cabezazo haciéndole volar los anteojos. Después le pegó una piña en la cara y el inspector no reaccionó. Se hizo para atrás. Cuando se cruzó otro inspector, también lo agredió por la espalda y se retiró corriendo. Se le cayó el teléfono y la billetera que luego la levantó la policía”.“Yo trabajo en el hospital. Me avisaron que estaban los zorros afuera. Salí a decirles por qué me estaban haciendo multa a mí y a todos. Acá hay gente que tiene sus hijos internados y no tiene ni idea. No hay un cartel que señalice”, comenzó relatando el automovilista que protagonizó el incidente.Enseguida enfatizó que “hace 11 años que trabajo acá y siempre estacioné en este lugar. Nunca nos notificaron que no se podía estacionar más. Quieren retener solamente mi vehículo porque salí a defender a todos los que estaban acá”.Interrogado sobre la denuncia de agresión, afirmó en declaraciones a: “Discutimos verbalmente y él me agredió verbalmente. Me amenazó que se iba a llevar mi auto y me lo iba a romper. Yo fui agredido por él verbalmente, nos pusimos de frente, nos chocamos con la cabeza. No es mi culpa. Él me agredió de todas las manera habidas y por haber. Generó que yo me ponga mal”.Por su parte, trabajadores de salud pidieron “empatía. Esto es un ataque al bolsillo y a los trabajadores que le estamos poniendo todo. Más allá de que acá no se pueda estacionar por la parada de colectivos, nunca hubo una notificación formal por parte de la municipalidad”.Una mujer exclamó: “Por qué no podemos rever las formas. Los agentes de salud venimos acá a ponerle el cuerpo. Es un proceso muy grotesco de la municipalidad. No lo merecemos. ¿Hemos dado todo por la salud pública para esto?”, se preguntó. Y sostuvo: “Esto es una vergüenza. Me pongo del lado del compañero porque sé lo que hace por la salud pública. Acá vienen mujeres y niños de toda la provincia”.Y otra empleada de salud dio cuenta de que “hace 23 años que este lugar es usado, también por padres de chicos. Los trabajadores no tenemos a dónde estacionar. Este chico paró ahí y se vio perjudicado. Es muy buena persona. Lo conozco. Es excelente. Hace dos meses perdió a su papá y está trabajando. Está nervioso, por lo que conlleva esto. Por qué le van a llevar el auto, si es su instrumento de trabajo. Él está dispuesto a pagar la multa, pero que no se lo lleven”.Un taxista consideró que “el muchacho tiene razón porque dicen que es parada de colectivo, pero no hay cartelería. La garita está en las esquina. Así, que si es parada de colectivo, está mal ubicada la garita”.