Tras anegamientos, vecinos cortaron calle Larramendi y quemaron cubiertas

Las torrenciales lluvias que se precipitaron sobre la capital entrerriana durante la tarde del lunes y en la madrugada del martes, ocasionaron diversos problemas en varios sectores de la ciudad.Al dialogar con. Vinieron varias veces, tiraron brosa, pero el problema sigue estando”, sostuvo y describió: “ayer, a muchos vecinos se les inundaron las casas y no se puede esta así. Queremos que se solucione el tema.”, resaltó.En referencia a la cantidad de vecinos afectados, Mariano explicó que “son muchos vecinos, porque son cinco cuadras. Es impresionante, es un río cuando llueve. La calle ya no da más, ya no queda brosa y si llega a pasar algo, la ambulancia no puede entrar”, afirmó a Elonce TV.Algunos funcionarios de Vialidad se presentaron en el barrio y dialogaron con los vecinos para encontrar una solución a la situación que hace tiempo afecta a la zona. “Cuando tengamos una respuesta, vamos a levantar el corte de calle”, concluyó Mariano. Elonce.com