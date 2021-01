Asisten a familias afectadas por la intensa lluvia en Paraná

Política El gobierno entrerriano monitorea y asiste a familias afectadas por la lluvia

El secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de Paraná, Nicolás Mathieu, confirmó aque desde el anochecer el lunes hubo "más de 200 llamados a Protección Civil en su mayoría por anegamientos. Por suerte no hubo vientos fuertes, por lo que no se produjeron voladuras de techos".Indicó que "tuvimos que asistir a las familias más vulnerables con el toldo para reforzar el cierre de la casa, colchones, comida, zapatillas. Depende lo que necesiten".Asimismo, puso de relieve la que "toda la basura que queda afuera de los contenedores tapa los desagües y el agua no drena correctamente". Y aseguró que fue eso lo que provocó que Avenada Laurencena "tenga 30 o 40 centímetros de agua".Completó admitiendo que "los pronósticos no son muy alentadores, porque prevén inestabilidad hasta el fin de semana".