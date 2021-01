Lunes agobiante: la gente se "refugió" del calor en las piletas de la ciudad

Foto 1/8 Foto 2/8 Foto 3/8 Foto 4/8 Foto 5/8 Foto 6/8 Foto 7/8 Foto 8/8

La sensación térmica en Paraná estuvo cerca de los 42 grados. En un lunes agobiante, las personas se refugiaron del calor en las piletas de los clubes.



El último lunes de enero se presenta como una jornada sumamente agobiante y en la capital entrerriana la sensación térmica llegó a superar los 41° según el registro del Servicio Meteorológico Nacional.



Muchos turistas y paranaenses, eligieron pasar este día en las piletas del Balneario el Thompson.



“Es un lugar muy bonito, con gente muy linda. Es la primera vez que vengo, porque soy de Buenos Aires y estoy de visita”, expresó un turista a Elonce TV.

Por su parte, su mujer comentó que “hace dos días que llegamos a la ciudad y nos la pasamos en la pileta. Me encanta la vegetación y las personas de Paraná”.



Por su parte, el Club Talleres, inició el 1º de diciembre la temporada de verano, está habilitado todo lo que esté relacionada con la actividad acuática, principalmente colonia de verano, cursos de natación y pretemporada de deportistas.

Este lunes, los socios disfrutaron de los natatorios.



“Hace cinco años que disfruto las piletas del club. Soy de Santa Fe y me vine a vivir a Paraná por cuestiones laborales y es el primer club del que me hice socio”, expresó un hombre desde el agua a Elonce TV.



“Desde los 10 años que nado 40 o 50 piletas por día”, comentó.



En otro rincón del club, un grupo de amigas disfrutaron la tarde, junto a sus nietos y respetando las medidas de higiene: separadas y cada una con su equipo de mate.



Otro de las instituciones elegidas para tolerar el calor, fue el Club Patronato.

“Estamos trabajando con los protocolos y por suerte las personas los respetan. Hay una distancia prudencial entre las mesas y los sillones y los grupos familiares no tiene que ser mayores a 10 personas”, expresó a Elonce TV guardavida de la institución.