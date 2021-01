Bajante del Paraná: habrá pequeños repuntes, pero el panorama es desfavorable

El río Paraná continúa en bajante y de acuerdo a los registros de Prefectura, este miércoles, indicaron una medición de 52 centímetros a la altura del puerto de la capital entrerriana, según pudo saberSe recordará que, a mediados de mayo, el curso de agua llegó a medir apenas 14 centímetros de altura. Y según indicó ael director de Hidráulica, Cristian Gietz, “se espera que el próximo trimestre continúen las aguas bajas, como lo venimos sufriendo hace un año”.En este sentido, explicó que el 14 de enero del 2020 la altura del río estaba un metro y medio más arriba de lo que está hoy el hidrómetro en Paraná, “la bajante se está prolongando y el pronóstico para el trimestre es que vamos a seguir con las aguas bajas, habrá pequeños repuntes esporádicos de lluvias, lo que van a permitir que no lleguemos al estado de emergencia total”."Nos vamos a mover entre los 50 centímetros y el metro, con los pequeños repuntes que pueda haber en los próximos meses”, resaltó.Consultado sobre cómo afecta el nivel del río en la provisión de agua, aseguró que “con el transcurso de los meses, en marzo se espera una crecida habitual, debería haber aporte de las otras cuencas y que solvente la falta de agua que podría haber en las tomas, de todos modos, se calcula que no debería haber problemas”.Y continuó: “Paraná siempre estuvo en una situación tranquila y controlada, el problema aparece cuando el puerto alcanza un nivel bajo, menos de 25 centímetros. En tanto Victoria siempre tiene problemas, pero lo han ido mejorando de alguna manera".El director de Hidráulica no descarta la posibilidad que a represa vuelva a abrirse, “es una posibilidad que está latente en casos de necesidad”“Se prevé que estos trimestres tengan aportes de lluvias de la alta y media cuenca, que reacciona más rápido que la del Paraná, Además, el Uruguay cuenta con la represa Salto Grande que es un gran regulador de la zona”, culminó Gietz