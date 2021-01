Para evitar desbordes, grupos especiales de Policía intervendrán en el Thompson

Autos varados en la arena

Sobre el G.O.M.

Efectivos policiales de la sección Grupo de Operaciones Motorizada -dependiente de la Guardia de Infantería Adiestrada- colaborarán con la prevención en el camping del Balneario Thompson de Paraná. Así quedó establecido tras reuniones que mantuvieron funcionarios municipales con referentes de la dirección Operaciones de la Departamental policial Paraná."La municipalidad busca que haya una zona de tranquilidad para que las familias pasen un momento alegre, distenderse en espacios abiertos, y no tener que lamentar circunstancias de riesgo", explicó ael referente del G.O.M., Delfor Adrián Pieri.Entre los puntos que mencionó el comisario, se controlará "que la música sea en un tono agradable, que sea escuchada por el grupo, y que no sea funcional a todo el camping"."Se busca que haya una convivencia en un marco de seguridad", remarcó.Según lo que indicó, para cuando sea solicitada la intervención policial, "nos entregaron un equipo de comunicaciones para que, en caso de ser necesaria la presencia de los efectivos, se nos dé rápido aviso y haya una comunicación directa con este destacamento"."La dársena está habilitada para la circulación, pero quienes ingresan a la arena están en una contravención y ponen en riesgo su integridad porque después quizás no puedan salir", alertó Pieri al apuntar: "Es una irresponsabilidad de parte del que lo hace"."Los cuatriciclos y motos, comandados por grupos especiales, intervienen en situaciones complejas, como incidentes en barrios, garantizan la movilidad, practicidad y elasticidad para llegar más rápido a resolver una circunstancia en determinado lugar", explicó el comisario.El G.O.M. depende de la dirección Operaciones de la Policía entrerriana y su objetivo es "intervenir en los casos en los que las fuerzas convencionales sean sobrepasadas; colaborar o intervenir en circunstancias que requieran equipos o entrenamiento especial para resolver determinadas situaciones".