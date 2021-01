Club Náutico penalizará a socio que encalló su embarcación repleta de personas

Paraná Nuevas fotos de la aglomeración de jóvenes en una de las islas frente a Paraná

Un accidente náutico ocurrió este sábado en la isla bonita, sobre el río Paraná. Una embarcación casi se hunde, debido a la cantidad de personas que iban sobre la lancha, la misma no soportó el peso.La embarcación de gran porte, quedó cubierta de agua y los jóvenes que se transportaban en ella, lograron empujarla para evitar una tragedia. Minutos después se habilitó el dispositivo de extracción interno.Sobre este tema, el gerente del Club Nautico, Rubén Cettour, informó aque el accidente ocurrió porque "las personas que se encontraban en la embarcación, se trasladaron hacia la popa y por el peso empezó a entrar agua en los respiraderos del motor y quedó apoyada en la arena"."Hoy se va a analizar lo sucedido, y se van a tomar las medidas pertinentes, que luego se harán públicas. El estatuto establece desde amonestaciones, suspensión, hasta expulsión del socio por incumplimiento a las normas de la institución", manifestó.En cuanto a las personas que se encontraban en la embarcación ,dijo que "desconocemos la procedencia, pueden haber sido socios, o invitados de otras embarcaciones que se sumaron a la del accidente".Durante la entrevista, Cettour, aclaró que "en el club no se organizan fiestas, no queremos que haya malentendidos".Al finalizar dijo que "tenemos una flota de 900 embarcaciones, y se dio esta situación especial debido al encierro de la cuarentena, muchos no han podido vacacionar y los socios quieren salir a navegar".