Aglomeración en islas: "No está habilitado, intensificaremos controles"

Paraná Nuevas fotos de la aglomeración de jóvenes en una de las islas frente a Paraná

Sin barbijos ni distanciamiento, cientos de personas asistieron este fin de semana a eventos y juntadas, que se realizaron en la Isla Bonita, frente a la Toma Vieja, en la Isla Puente y también, en el Club Náutico de Paraná. Sobre este tema, el intendente de Paraná, Adán Bahl, indicó a, que estaban al tanto de la situación y que "nos vamos a reunir con la Policía de Entre Ríos y Prefectura"."Ese lugar no está habilitado por la municipalidad y excede la cantidad de personas que permite el DNU, directamente se está transgrediendo una disposición nacional, será un delito y lo determinarán los fiscales o jueces", sentenció el presidente municipal.De todos modos, aclaró que "una vez que la lancha está en el agua no podemos hacer mucho desde el municipio, si se puede lograr acciones si trabajamos en conjunto. Además, nos contactamos con los clubes, y vamos a intensificar los controles para que esto no ocurra"."Desde el municipio ponemos el 110 por ciento para controlar las playas que están dentro de tierra firme, todo lo que ocurre en islas es más complicado, pero lo podemos hacer si trabajamos en conjunto, con Prefectura, Policía y si todos somos conscientes de lo que estamos haciendo", sumó Bahl.Consultado sobre posibles restricciones en función del aumento de casos de covid en la capital entrerriana, dijo que "siempre debemos estar atentos y no descartamos nada, somos muy severos con los protocolos, y trabajamos con todos los sectores con mucho diálogo, Debemos ver como evoluciona esta situación"."Las personas tienen que ser solidarios, cada uno tiene que poner un granito de arena, porque cuando uno contrae el virus tiene la posibilidad de contagiar a otros", culminó.