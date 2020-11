Declararán la emergencia hídrica en Paraná: habrá multas por derroche

El intendente de Paraná, Adán Bahl, destacó que "el municipio ha puesto todos los recursos materiales y humanos para hacer el mantenimiento" tendiente a garantizar la provisión de agua potable.



Y sostuvo que "los resultados están a la vista porque no hemos tenido inconvenientes con el agua, pero los pronósticos son desfavorables, por lo que tenemos que apelar a otra herramienta, que es la última".



Ante Elonce TV, anunció que enviará un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante "para que determine la emergencia hídrica en la ciudad de Paraná".



Remarcó al respecto que "habrá muchos más controles" y manifestó que "todas las mañanas cuando nos levantamos y abrimos la canillas tenemos agua, pero cuando miramos el río Paraná vemos arena. Eso se ha logrado con trabajo, inversión y compromiso, durante las 24 horas de todos los días. Hay que seguir trabajando en planes de infraestructura, pero al problema lo tenemos hoy".



Puso de relieve que "no buscamos la sanción, sino la colaboración y la concientización, para que entre todos podamos sortear esta situación complicada, de la cual saldremos con un plan de trabajo, que lo tenemos, y con solidaridad".



Sin embargo, enfatizó: "Si están lavando el auto, con la manguera abierta, dialogando con el vecino y pasa un inspector, tendrán una severa multa", pero "buscamos colaboración", insistió.



Asimismo, recordó el pedido efectuado a Cancillería para que remita la solicitud referida a la apertura de las compuertas "de las represas que están aguas arriba del río Paraná. A estas acciones la seguiremos llevando adelante", afirmó.



Puso de relieve que "se apunta a garantizar la provisión de agua a todos los barrios de Paraná". Aseveró que "todo está planificado para sobrellevar situaciones críticas".



"En Paraná, producto de la presión que debemos inyectarle, se producen roturas de cañerías, pero permanentemente las estamos reparando. Que haya un caño roto, no nos puede habilitar a derrochar", advirtió y pidió a todos los ciudadanos que "solamente usemos el agua de manera razonable, para que pueda llegar a toda la ciudad".



Sobre el lavado de autos y otras medidas

En este caso puntual, desde la comuna aclararon "no decimos que no laven el auto, pero que lo hagan con un balde y sin derrochar el agua".



"Cuando el agua no se necesita hay que cerrar la canilla, por ejemplo cuando se lavan los dientes o cuando se higienizan las verduras", recalcaron.

