Emergencia hídrica: no prohíbe lavar autos, pero habrá que hacerlo "con balde"

Ante el anuncio de declaración de la emergencia hídrica en Paraná, el subsecretario de Obras Sanitarias, Pablo Arroyo, destacó algunas tareas realizadas por el municipio, como la "profundización del canal del muelle uno, donde se limpió la bomba, lo que permite estar tomando agua del lugar sin inconvenientes".Dijo que "se están terminando con los 14 pozos semisurgentes y se trabaja en la detección de pérdidas en las redes, además de trabajar en enlaces para nivelar las presiones".que "en algunos momentos se nota que merma un poco la presión, pero todos tienen agua, aunque la zona más afectada es el sur de la ciudad. Hay proyectos de acá a dos años, pero con esta crisis pedimos la solidaridad de todos, porque la ciudad hoy tiene un promedio de consumo de 625 litros por persona, cuando la Organización Mundial de la Salud prevé entre 200 y 250 litros".Y acotó "no decimos que no laven el auto, pero que lo hagan con un balde y sin derrochar el agua"."Cuando el agua no se necesita hay que cerrar la canilla, por ejemplo cuando se lavan los dientes o cuando se higienizan las verduras", recalcó."Esta situación atípica hará que necesitemos de la colaboración de todos, enfatizó.Sobre la situación del río, expresó que los pronósticos estiman que estará en unos 40 centímetros durante los próximos 30 días. "Con estar arriba de los 20, no tenemos inconvenientes", acotó.Además, explicó que si llegara a salir de funcionamiento la bomba del muelle 1, "afecta la provisión de agua cruda a la planta de Avenida Ramírez. La planta Echeverría no tiene problemas con la captación y es la que abastece al 90 por ciento de la ciudad".