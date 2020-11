Semana Mundial de la Diabetes: Causas, prevención y síntomas de la enfermedad

Fue introducido por la Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 1991, ante el preocupante aumento en la incidencia de la enfermedad alrededor del mundo. Se estableció el 14 de noviembre de cada año en homenaje Frederick Banting, quien junto con Charles Best, en 1921, tras una serie de experimentos, descubrió la insulina."Este año, el logo de la semana refleja la unión de las personas y la concientización a una vida saludable. Además, incluimos la importancia de los enfermeros que son una parte fundamental y que están continuamente educando a los ciudadanos", expresó ala doctora Belén Hock"La diabetes es una enfermedad, donde hay un elevado nivel de glucosa en sangre. La diabetes tipo 1 es cuando el páncreas no genera insulina, entonces necesitamos del aporte extra. Por su parte, las personas que padecen la tipo 2, que es la más común, necesitan una medicación para equilibrar la insulina que genera el cuerpo", explicó.Y agregó que "esto se genera por una mala alimentación y no realizar la actividad física adecuada. Muchas veces, esta enfermedad no presenta síntomas, y las personas pueden pasar años sin saber que la padecen, pero obstruye las arterias, y es una causa más dentro de la hipertensión, la obesidad, colesterol que puede llegar a afectar de manera complicada".La doctora recomendó que "al realizarse un análisis de sangre anual se puede descubrir si los niveles de glucosa están elevados. Con un simple laboratorio uno puede verlo y analizarlo".Las personas "puede estar atento a ciertos síntomas como tener sed, orinar mucho, perder peso en forma repentina. Otras veces, también puede causar hormigueo en los brazos o miembros inferiores".Al finalizar, aclaró que "la diabetes se controla, pero con actividad física y una alimentación saludable, puede ser que se deje la medicación. Hay que mejorar la calidad de vida".La Diabetes puede dañar los nervios y vasos sanguíneos de los pies. Este daño causa entumecimiento y reducción de la sensibilidad. Como resultado, es posible que sus pies no sanen bien si se lastima y se infecte o se forme una ulcera.