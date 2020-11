Joven padre ofrece recompensa para recuperar celular con las fotos de su beba

Facundo Arias tiene 17 años y una beba que este domingo cumple seis meses de vida. El teléfono en el que registraba el crecimiento de su hija se extravió el martes en barrio Cáritas de Paraná.



El celular que perdió es un J4 Core con una funda color fucsia. "Es mi celular y necesito recuperar las fotos de mi hija de 6 meses; el celular esta negado no sirve y no me interesa. Lo que me importa son las fotos que tiene", imploró el joven padre.



"En el teléfono tiene las fotos de la beba, desde que estaba en la panza, todas las ecografías y las que le sacó en estos seis meses", contó a Elonce Karina, la madre de Facundo.



En la oportunidad, comentó que están dispuestos a ofrecer recompensa si alguien lo encontró o quien pueda devolver las imágenes.



El muchacho, que se desempeña como ayudante de albañil, extravió su celular el martes en calle Xul Solar y Pasaje Público del barrio Cáritas. Quienes puedan aportar datos, deben hacerlo al 3435312467.



(Elonce)