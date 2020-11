Campaña "100.000 Corazones": Centro de salud concientiza sobre una vida sana

En el marco del Día Mundial de Lucha Contra la Obesidad, el centro de salud Selig Goldin dio inicio a la campaña "100.000 corazones" con el objetivo de concientizar sobre hábitos de vida saludable."Concientizamos sobre la obesidad, que es una enfermedad que afecta a gran parte de la población, seis de cada de diez argentinos padecen sobre peso", indicó la licenciada en nutrición, Natalia Cian, aEn este sentido remarcó que "la obesidad es la mamá de todas las enfermedades crónicas, como la hipertensión, diabetes, hígado graso, etc""Muchas veces no se les informa a las personas sobre la importancia de alimentarse bien, quienes tienen sobrepeso deben bajar esos kilos, porque la grasa que está de más en el cuerpo produce estragos", declaró.A su vez destacó: "Hay que ocuparse del sobrepeso, porque tal vez en este momento no ocasiona problemas, pero más adelante si".En cuanto a las personas que poseen esta enfermedad dijo que "deben acudir a un profesional para que puedan tratarlos en su alimentación, realizar actividad física, consumir frutas y verduras, reducir sal, y no comprar empaquetados"."Hay que tomar conciencia sobre nuestro cuerpo y cuidarlo", apuntó Cian.En tanto, el doctor Santiago Díaz Alderete, señaló que "en el marco de la pandemia, los controles se mantuvieron en índices normales"."La enfermad cardiovascular es la primera causa de muerte a nivel mundial, por eso la Federación Argentina de Cardiología lanza su campaña 100.000 corazones, con el objetivo de cuidar nuestro corazón hoy y siempre", resaltó Alderete.Según contó, en el marco de esta campaña se difundieron normas básicas para cuidar el corazón, "es importante mantenerse en movimiento; regular el nivel de estrés; disminuir el consumo de sal y alcohol, controlar el peso y niveles de glucemia; luchar contra el tabaco, realizar los controles correspondientes"."Se vio que cumpliendo con los hábitos saludables se salvan 100.000 corazones anualmente", culminó.