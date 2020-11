Retuvieron a un caballo por supuesto maltrato

Personal de la Policía y de la fundación Mi Reino por un Caballo, recuperaron un caballo maltratado. El operativo se desarrolló en calle Don Bosco entre 3 de Febrero y Suipacha, de Paraná."El cabello tiene una lesión en su pata a raíz de un mal herraje y se lastimó con la punta de unos clavos, por ello procedió al secuestro según ordenanza municipal 9537", indicó Jessica Gillig, integrante de Mi Reino Por un Caballo, aSobre el destino del animal, dijo que "tendremos la guarda del animal para que se recupere, un veterinario lo observará y curará""Según lo que informó el perito, se trata de un animal que está en un estado regular", sumó.En tanto el dueño del caballo que se encontraba en el operativo, desmintió que el animal haya sido maltratado y aseguró que "mi caballo no tiene marcas, lo usamos para juntar comida para animales""Al caballo lo tenemos desde que es chiquito, no lo maltratamos, lo cuidamos, lo usamos para trabajar y trasladarnos, lo alimentamos a fardo, avena y maíz", sostuvo.Y sentenció: "Con esta acción nos están cortando los brazos. Hay animales maltratados en otras zonas, a algunos caballos de polo los tiran al río"."Nos dijeron que el caballo no quedaba secuestrado, sino que después nos lo iban a devolver", finalizó.