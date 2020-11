Una vida llena de amor:Vecina cumplió 99 años y reveló la clave de la longevidad

Con una vida llena de anécdotas, y rodeada de un cariño inconmensurable, Ester cumplió 99 años. A ella la pandemia le impidió festejar su natalicio, pero de todos modos recibió una sorpresa enorme. Sus nietos, bisnietos, hijos y vecinos pintaron la calle, colocaron un pasacalle y le decoraron la casa, para que se sienta plena en su día."Yo no sabía nada de todo esto, estoy muy contenta. Mis nietos me sorprendieron muchísimo", contó Ester, anteEster tiene cinco nietos y siete bisnietos y según contó ella "todos son muy lindos y cariñosos".Ester es Paranaense, su padre vino de España y su madre era Argentina, "mi padre cuidaba un terreno y desde chica vivo en el mismo lugar. Antes era una zona de terrenos baldios, había pocos vecinos puros yuyos. Ahora está mucho más poblado".Según contó la abuela, a ella de joven le gustaba mucho asistir a los bailes y también escuchar tango, y resaltó que su preferido es. Además, rememoró que "participaba de concursos de tango que se realizaban en distintos clubes".Durante la entrevista, Ester mencionó que sus pasatiempos favoritos son tejer, ver a su familia y comer. "Me gusta comer de todo, casi no me privo de las cosas ricas".Ester es una mujer muy coqueta y señaló que le gusta mucho arreglarse y tiene un sinfín de trajecitos, que espera usarlos en ocasiones especiales.Consultasa sobre cuál es la clave para llegar tan esplendida a los 99 años, Ester resaltó que "siempre fui muy feliz, trabajé, me divertí, fui feliz y cuidé a mi familia.