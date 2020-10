Enfermera del hospital San Martín falleció por Covid: tenía 20 años de profesión

Hace pocos días, se informaba. El hombre oriundo de María Grande, había contraído coronavirus y no pudo superar la enfermedad. Ahora, el virus, vuelve a golpear nuevamente a "la primera línea" de lucha contra la pandemia., contrajo coronavirus y falleció este miércoles en Paraná.Se trata de. La enfermera comenzó a desempeñarse en el San Martín, a partir del año 2002.Los compañeros de Julia González Ávila la despiden con tristeza y recuerdan los momentos compartidos en el trabajo. Así lo reflejaron en un texto que se dio a conocer este jueves en las redes sociales."Podemos llorar porque te has ido o reír por los gratos momentos compartidos.. Podemos llorar cerrando nuestra mente, sentir el vacío o hacer, lo que tanto te hubiera gustado: sonreír, amar, y seguir adelante...!!", escribieron desde el departamento de enfermería del nosocomio."En homenaje a, querida Julia González que brille para vos la luz que no tiene fin", señalaron.Por su parte, el Ministerio de Salud de Entre Ríos, en nombre de su titular Sonia Velázquez y el equipo de gestión, expresa su profundo pesar y las condolencias a su familia.En este sentido, la cartera sanitaria transmite su acompañamiento para el equipo de salud del nosocomio, haciéndolo extensivo a todos los trabajadores de la salud de la provincia que están haciendo frente a la Pandemia por Coronavirus.