Puiggari: "En estos tiempos inciertos necesitamos reencender nuestra esperanza"

Paraná La Virgen del Rosario recorrió la ciudad en emotiva caravana por las parroquias

"Todo y gracias"

Paraná Mensajes sobre el histórico recorrido de la Patrona por las parroquias de Paraná

Este 7 de octubre de 2020, día de la Fiesta Patronal Arquidiocesana en honor a Nuestra Señora del Rosario, quedará en la historia de la ciudad de Paraná, ya que, ante la pandemia por coronavirus que vive el mundo, la imagen de la Virgen salió de la Catedral Metropolitana y recorrió las 25 parroquias en una caravana donde la Fe se manifestó una vez más.Tras la lectura del Evangelio y la Palabra de Dios, a cargo del Padre Tanger, Puiggari realizó la homilía, la cual fue particular ya que Monseñor no se dirigió a los fieles sino a María, Madre de la Iglesia."En un año muy especial estamos celebrando esta fiesta tan querida. Nuestros corazones están llenos de muchos sentimientos, de muchos pedidos pero sobre todo de gratitud a nuestra Madre. Quiero hablarle a ella en nombre de todos ustedes", afirmó Puiggari."Queremos ser instrumentos para cambiar este mundo, sabiéndonos pequeños, en este mundo que cada vez por alejarse del Padre va hacia la destrucción", indicó y pidió a la Virgen "que seamos mensajeros como vos. Tu actitud nos enseña a amar a todos, a no excluir a nadie del corazón, ayudamos a ser solidarios"."Que bien nos viene el lenguaje de los barbijos, que cubre nuestros labios y abre nuestros ojos, que nuestras miradas sean atentas, abarcativas, donde todo hermano se siente cobijado"."Te pedimos que nos ayudes a perseverar en el camino de los humildes, te pedimos que intercedas ante tu Hijo para que aleje la pandemia, para que cuide la salud, fortalezca a los que sufren, bendice a lo que trabajan, al personal de salud, de seguridad y tantos otros que ponen lo mejor de sí para servir a los otros. Consuela a los que están tristes, sin esperanza y a los que sufren por las dificultades económicas y laborales. Consigue para los enfermos la salud que anhelan, te lo pedimos confiados"."Queremos ser una Iglesia que anhele la santidad, que sea una comunidad evangelizadora, profundamente creyente, celebrante y orante; que cada día de tu mano, se transforme el agua de la rutina y el conformismo en el vino nuevo de la alegría de quien se siente discípulo de tu Hijo. Acércate a nosotros, únenos en la tierra y llévanos contigo al cielo", finalizó Monseñor Puiggari."Hoy es un día de fiesta impensada, no como la pensamos los hombres sino como lo quiso Dios", dijo Monseñor luego de la Santa Misa y en diálogo conSobre la caravana que se vivió desde la mañana y hasta las primeras horas de la tarde, afirmó que "fue un paseo maravilloso, nuestra Madre salió al encuentro de sus Hijos" y destacó dos palabras que escuchó en reiteradas oportunidades a lo largo del recorrido y las expresiones de Fe: "Me resonó mucho dos palabras dichas por mucha gente: todo, en relación a lo que significaba la Virgen en sus vidas y gracias".Y señalo que si bien "el reclamo pidiendo salud es muy fuerte, la palabra gracias es muy conmovedora, porque la gente se sabe querida por la Virgen y me emociono mucho escucharla".También hizo referencia a la presencia de los niños. "En esta cuarentena hay dos sectores muy ausentes, los niños y adolescentes y nos dio alegría ver tantos niños y jóvenes durante la caravana"."Este virus va a pasar, no hay que tener miedo, Jesús está presente y todo lo convierte para bien", dijo finalmente Puiggari.