Día del Empleado de Comercio: Hoy no habrá actividad en el rubro mercantil

Si bien el Día del Empleado de Comercio se celebra cada 26 de septiembre, que este año caía sábado, el "feriado" para este sector se trasladó a este lunes, jornada en que la gran mayoría de los comercios de Paraná, al igual que el resto del país, cerrarán sus puertas para que los trabajadores puedan tomarse el descanso, tal como lo dispone la ley.



El traslado se debe a un acuerdo alcanzado con la Federación Argentina de Empleados de Comercio, y tiene como objetivo no perjudicar a los pequeños y medianos comercios haciendo que tengan que cerrar un sábado, día con un flujo mayor de ventas.



Por otra parte, titular del Sindicato de Paraná, Daniel Ruberto, confirmó que el martes 29 -feriado por el patrono provincial "San Miguel"-, es un día no laborable, por lo que los comercios podrán o no abrir sus puertas. "A diferencia del lunes, día en el que incluso los grandes supermercados deberán cerrar sus puertas, el martes es un día no laborable, por lo que la decisión de cerrar queda en manos del empleador", explicó a APF.