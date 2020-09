Cómo estará el tiempo en Paraná y zona: el pronóstico extendido

Sociedad Sigue alerta por tormentas para una zona de Entre Ríos y otras cuatro provincias

Descenso de la temperatura

Las primeras tormentas de la primavera, con agua

De acuerdo a laaisladas durante toda la jornada.Sobre la temperatura, el SMN prevé°. Por su parte, para el domingo se espera una mínima de 11° y 20° de máxima.Recordemos que la vocera del Servicio Meteorológico Nacional, Cindy Fernández, informó este viernes aque para este fin de semana "se espera un período de precipitaciones bastante extenso, esto no quiere decir que va a estar lloviendo permanentemente, pero van a predominar las condiciones de inestabilidad: habrá lluvias y chaparrones de forma intermitente".En cuanto al domingo, Fernández, declaró que "va a tender a mejorar lentamente la condición meteorológica. Tal vez por la madrugada todavía se registren precipitaciones intermitentes"."A partir de la semana que viene habría buen tiempo y mucho sol", adelantó."Durante el sábado la temperatura las mínimas rondaran los 19 grados y máximas en torno a los 25 grados", explicó.Y precisó: "El domingo aun serán un poco más bajas mínimas de 15 y máximas de 23 grados, debido al ingreso de aire un poco más frío. Va a ser un descenso moderado, no se va a notar un cambio significativo de las temperaturas".Al finalizar manifestó que a partir del lunes las temperaturas subirán y durante la semana próxima se acercarán a los 25 y 30 grados.En medio de una extensa sequía, serán muy bienvenidas las lluvias y tormentas que se producirán en las provincias centrales de la Argentina con acumulados que localmente podrían superar los 100mm, indicaLa extensa sequía continúa golpeando fuertemente en las provincias centrales. El cambio de mes trajo al momento una única situación de precipitaciones destacada en los primeros días, la cual benefició a una pequeña porción del norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe y Entre Ríos.Sin embargo, provincias cómo Córdoba siguen acumulando meses sin que caiga una gota de agua, y en particular aquí esta semana volvieron a descontrolarse los incendios favorecidos además por las altas temperaturas y el fuerte viento norte.Bajo un pronóstico poco alentador de lluvias para esta nueva estación y el próximo verano, en gran parte por el efecto que tendrá el fenómeno de La Niña, serán muy bienvenidas las lluvias y tormentas que se producirán en las provincias centrales de la Argentina hasta este sábado, con acumulados que localmente podrían superar los 100mm.