Las misas siguen prohibidas: "Los fieles quieren participar de la eucaristía"

Sociedad Bordet habilitó las celebraciones religiosas en todo el territorio provincial

Protocolos por Covid-19

Cuestionamientos

La norma establece que las mismas podrán efectuarse siempre y cuando las actividades no impliquen una concurrencia superior a diez personas y éstas deben respetar el protocolo de cuidado establecido para evitar la propagación del coronavirus.el secretario del área Legal y Administrativa de la Municipalidad de Paraná, Pablo Testa.Consultado al funcionario municipal por la habilitación de las actividades religiosas en todo el territorio provincial, mediante el decreto provincial, este aclaró que son "hasta un máximo de diez personas y respetando el distanciamiento". Con lo cual,porque en Catedral y otras comunidades, respetando el distanciamiento social y la prudencia en el uso de alcohol", explicó ael vicario Ricardo Vera.Y en ese sentido, comparó: "En la mesa del domingo es raro poner pantallas para que la gente se junte a comer, porque el sentir el olor a la comida, el mirarse a los ojos, le da otro contexto al encuentro, y lo mismo pasa en la eucaristía. Es el encontrarse en familia, porque somos familia en Cristo"."Además, son muchos los fieles que se acercan a confesarse, porque el encierro por la pandemia nos protege del virus pero también está generando un agotamiento y una depresión en las personas por el mismo sentirse solas", argumentó el sacerdote."Se prioriza la posibilidad de comulgar en las manos por un cuestión de cuidado entre nosotros, pero no se prohíbe la comunión en la boca porque hay quienes prefieren hacerlo así", aclaró al respecto. Y comentó también que "a la iglesia que ingresa con tapabocas o mascarillas, además de la higiene personal".Y continuó: "Mudamos la secretaría parroquial al interior de la Catedral porque hay muchas consultas, pedidos de misas, y además se ofrece a la venta un tapabocas. Se cerró el paso en las naves laterales porque al ser patrimonio cultural, no podemos rociar las imágenes con alcohol".En la oportunidad, el vicario comentó que "el distanciamiento social debería depender de los metros cuadrados de cada parroquia"., argumentó al explicar que "los templos son amplios porque fueron pensados en situaciones que ya hemos pasado anteriormente porque esta no es la primera pandemia, no es la primera situación de crisis de la sanidad".Consultado al sacerdote sobre las repercusiones en la comunidad religiosa ante las restricciones que les impone el Gobierno por la pandemia, éste apuntó: "Uno de los reclamos de los fieles es que estamos muy silenciosos, porque como bien dice el Evangelio:, sentenció el vicario de la Catedral.