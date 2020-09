Habilitación de celebraciones religiosas: deciden cómo aplicarla en cada iglesia

Sociedad Bordet habilitó las celebraciones religiosas en todo el territorio provincial

El párroco Ignacio Patat, también responsable de Prensa y Difusión del Arzobispado

Se seguirán todas las medidas de bioseguridad, uso obligatorio de tapabocas, alcohol en gel, alfombra sanitizante al ingreso de cada templo, además de la limpieza del piso y también de los bancos.



Bordet habilitó las celebraciones religiosas en todo el territorio provincial. El decreto establece la autorización de "las actividades religiosas en todo el territorio provincial", luego que en julio se suspendieran en ciudades con transmisión por conglomerado. Será con distanciamiento y medidas sanitarias., afirmó aque, en su momento, desde la Iglesia,Con esa herramienta elevó el pedido al gobernador y hoy surgió, con fecha de ayer, la respuesta de la Gobernación".Consideramos importante considerar cada templo, que la municipalidad pueda evaluar si cumplimos las normas sino permitirnos además que cada templo, en una proporción adecuada, pueda dejar que pueda acceder la gente. Es decir, no es lo mismo la parroquia de Medalla Milagrosa que la Catedral, en cuanto a las capacidades y dimensiones", destacó.El decreto "fue firmado ayer 21 de septiembre, hoy se dio a conocer. Creemos que en lo que queda de la jornada, el municipio puede llegar a dar una respuesta en cuanto a la implementación", aportó.Destacó la "paciencia que hemos ejercitado a través de estos seis meses, creo que uno, dos o tres días más,"La virtualidad, ya lo hemos dicho, es algo que ha llegado para quedarse. Desde el decreto, están autorizadas todas las celebraciones religiosas, de lunes a domingo; en eso variará la implementación", hizo hincapié. Agregó que las personas "que sean de riesgo por enfermedad, o quiénes estén en la franja de edad para cuidarse, deberán seguir cumpliendo las normas y lo que ha implementado el sistema de Salud".Aportó quePero no es algo que esté habilitado en su mayoría en la participación. Uno atiende a la celebración de los bautismos, porque muchas veces los niños nacen con algún riesgo de vida y que uno debe atender, pero por esa situación concreta. Casamientos no han estado habilitados"., indicó que "por pedido del Arzobispo, desde el 20 de marzo, hemos estado disponibles siempre, para la atención de los fieles. Ha variado en estos meses, la peligrosidad en cuanto al contagio ha estado presente, no tanto por nuestra exposición personal, sino por lo que es por la entrada a los hogares. En lo que ha sido el Servicio Sacerdotal de Urgencia hemos implementado una guardia permanente, no sólo de noche, sino también de día. Además, se ha visitado las clínicas, sanatorios y los hospitales"."Cada municipio tiene el poder de la aplicación de la norma en general. Así ha sucedido en la mayoría de las localidades de la diócesis y en otras diócesis de la provincia. Recordemos que Paraná, Oro Verde, Colonia Avellaneda, San Benito y Gualeguaychú, no están teniendo celebraciones con presencia de fieles. Los intendentes de estas localidades, estarán con decreto en mano, haciendo la aplicación"., porque desde la diócesis de Paraná le hemos acercado en su momento, el mismo, a los intendentes de estas localidades".