Perdió todo en un incendio, mantuvo los puestos de trabajo y sigue "peleándola"

El lugar en que funcionaba quedó reducido a cenizas a principios de año por un impresionante incendio, pero la distribuidora Celeste y Blanca reabrió sus puertas poco tiempo después. Su propietario, Sergio Rupp, aguardaba este miércoles a mediodía, en el Parque Industrial de Paraná la presencia del presidente Alberto Fernández.En diálogo conindicó que quería hacerle llegar al mandatario nacional información "sobre lo que nos pasó el 14 de enero y las ganas que le pusimos para volver a empezar manteniendo todos los puestos de trabajo. Estamos haciendo una reinversión importante, tratando de levantar la nave que perdimos y necesitamos algún tipo de financiamiento acorde a las circunstancias para afrontar no solamente la reinversión, sino también esto de la pandemia".Acotó que en "el caso nuestro, que vendemos artículos de librería nos ha afectado muchísimo".La idea es entregarle al Presidente "o a algún colaborador las imágenes y el proyecto que tenemos, a pesar de las vicisitudes actuales".Sobre los efectos de la pandemia, Rupp detalló: "No hay antecedentes sobre tal pérdida de unidades de ventas. Como si fuera poco, perdimos gran parte de la temporada escolar. Al ser mayoristas, proveemos a los minoristas con bastante anticipación al inicio de clases, lo que no fue posible por el incendio. A pesar de esto, seguimos de pie y peleándola con todo el equipo", completó.