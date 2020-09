Clausuraron conocido pub de Paraná por no respetar los protocolos por Covid-19

Publicado por Reporte 100.7 en Sábado, 19 de septiembre de 2020

Personal de Habilitaciones de la Municipalidad de Paraná, junto a la Policía de Entre Ríos, clausuró este sábado -preventivamente- un local ubicado en Avenida José Manuel Estrada al 1600.La medida de clausura preventiva se efectuó por no respetar los protocolos vigentes, realizando eventos no permitidos con aglomeración de personas sin medidas de protección e incumpliendo las medidas de distanciamiento, según consta en el acta que labraron los inspectores, comunicaron fuentes municipales.Según se indicó, la Municipalidad de Paraná dispuso un punto fijo en el lugar a efectos de controlar el cumplimiento de los protocolos.Los mismos jóvenes que asistieron al restó, publicaron imágenes en redes sociales, en las que se veía el incumplimiento al distanciamiento social y el no uso de barbijos.Inmediatamente que los inspectores observaron y constataron la infracción, se procedió a intervenir y clausurar, indicaron desde el área legal.