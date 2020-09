Desde el Hospital San Roque piden que pacientes recuperados donen plasma

La donación de plasma es uno de los tratamientos que mayor resultado están dando para tratar a pacientes con coronavirus. Distintas instituciones y profesionales instan a los recuperados a donar, ya que muchas veces puede salvar vidas.Marina Alegre, médica de Terapia Intensiva del hospital de niños y miembro del protocolo del tratamiento compasivo de plasma convaleciente para pacientes pediátricos de la provincia.Para donar "se pueden acercar al servicio de hemoterapia del Hospital San Roque o al Hospital San Martín. Primero se les realiza una entrevista para ver si cumplen los requisitos", dijo.Y agregó que "si cumplen con los requisitos, se coordina el día para que se realicen la extracción de sangre. Ahí se analiza si tiene anticuerpos y de ser así, se le extrae el plasma, pero no los glóbulos rojos"."Las mujeres embarazadas, que tuvieron embarazos o abortos, no pueden ser donantes. La razón es que pueden tener una sensibilización o antígenos y le puede hacer mal al receptor", indicó.En el último tiempo "aumentaron los casos de coronavirus y por ende la demanda de plasma. Todas las unidades que recaudamos de plasma se distribuye entre los pacientes más críticos de todos los efectores de salud, no queda en un lugar específico"."Por ahora tenemos stock de unidades de plasma, muchas personas se han acercado a donar, pero siempre es escaso y los pacientes están aumentado. Necesitamos la colaboración de los que todos", finalizó la doctora".Al finalizar recordó que todos los interesados en donar plasma se pueden comunicar al