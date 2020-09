Donación de plasma: "Hace falta un poco más de compromiso con la población"

A pesar que un centenar de personas de toda la provincia ya donó plasma, desde el área de Hemoterapia del Hospital San Martín indicaron que el número de donantes podría ser aún mayor si más personas se acercaran a donar."Son alrededor de 100 donantes en que toda la provincia, pero entendemos que esta cifra podría ser mucho mayor frente al número de casos y de recuperados de coronavirus", señaló la jefa del área de Hemoterapia del Hospital San Martín, Lucrecia Etcheverry, a"Muchas veces ocurre que cuando se realiza el dosaje de anticuerpos, a las personas que se acercan a donar, observamos que no todas tienen la cantidad de anticuerpos necesarios. Son varias cosas las que llevaron a que haya pocos donantes", agregó.Cabe destacar que para donar plasma rigen las mismas medidas que para donar sangre: No haber sido intervenido quirúrgicamente, recibido tratamiento de acupuntura, tatuaje o piercing en el último tiempo; embrazadas no pueden donar; pesar más de 50 kilos, etc."Se está haciendo fuertemente la campaña desde julio para que las personas se acerquen a donar, pero nos esta faltando un poco más de compromiso con la población", resaltó Etcheverry.Además, dio cuenta que muchas personas han donado plasma más de una vez, "un trabajador de salud donó cuatro veces", manifestó.Sobre las personas que donaron indicó: "Son de una edad media, entre 30 y 55 años y la mayor cantidad de casos son hombres. Al contrario que en la población de donantes de sangre, que la mayoría son jóvenes y por lo general mujeres"."Por lo general de un donante se puede ayudar a un paciente o en ciertos casos a dos", señaló.Al finalizar recordó que todos los interesados en donar plasma se pueden comunicar al, o acercarse de lunes a viernes al banco de sangre del nosocomio que está ubicado sobre calle Pascual Palma.