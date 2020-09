Gimnasios volverán a manifestarse: "Todavía hay que esperar la palabra oficial"

El gobernador Gustavo Bordet anunció que se evalúa restablecer algunas, como bares y restaurantes, y gimnasios, entre otras, "que son sectores muy castigados por la pandemia, en Paraná y Gualeguaychú."El viernes nos vamos a convocar para marchar y pedir la reapertura de nuestros locales. El cierre del sector fue bastante sorpresivo y la decisión no estuvo bien fundamentada porque en los gimnasios no tuvimos casos de coronavirus", expresóMatías Reyes dueño del gimnasio."No fue en el ámbito de los gimnasios donde se dieron realmente los contagios. Hay gente que se dedicó a realizar un relevamiento y dio cuenta que este sector no es peligroso para propagar el virus. Estamos trabajando con todos los protocolos y pudimos demostrar, en solamente un mes que pudimos trabajar, que somos lugres totalmente seguros, además las personas respetaron y se adaptaron muy bien a las medidas que tenían que seguir", dijo.Sobre la caravana, comentó que "mañana vamos a marchar con la consigna de que somos un lugar seguro para las personas, somos agentes de salud y quedo demostrado que tenemos las condiciones necesarias para poder abrir nuestros locales y volver a trabajar".Al respecto del anuncio del gobernador Bordet, mencionó que "el comunicado que emitieron no nos da la seguridad de que podamos abrir. Tenemos que esperar a la palabra oficial tanto del gobernador como del intendente y que aprueben la reapertura"."Todas las expectativas están para que podamos abrir, y estamos preparados e la misma manera que al principio", comentó y agregó que "toda apertura requiere de un gasto importante de elementos de higiene"."Más allá del comunicado del gobernador, nos vamos a manifestar para visibilizar que hay personas que necesitan realizar actividad física", finalizó.