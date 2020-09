Bordet anunció que el lunes podrían habilitar gimnasios, bares y restaurantes

El gobernador Gustavo Bordet recordó que hasta el domingo, inclusive, regirá el decreto provincial que reguló actividades en Paraná y Gualeguaychú en el marco de la fase tres del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, y anunció que se evalúa restablecer algunas, como bares y restaurantes, y gimnasios, entre otras, "que son sectores muy castigados por la pandemia".



En ese marco, Bordet sostuvo que se tomarán "medidas que tiendan a restituir la actividad económica, que nos preocupa", y mencionó "la gastronomía, es decir, restaurantes y bares, y también los gimnasios".



En ese contexto, ratificó que "vamos a estar como lo hemos hecho siempre, con políticas públicas al lado de nuestros productores, de nuestros trabajadores, de los sectores y operadores de turismo y también al lado de cada vecino, en cada ciudad, para poder generar un rápido restablecimiento de toda la actividad que se ha perdido".



"La decisión se tomará pasados estos 15 días, que es el tiempo que nos habíamos tomado junto al equipo de salud consensuado con los intendentes", indicó en una entrevista a un canal del Rosario del Tala.



"Como gobernantes debemos tomar decisiones, y las que se han tomado junto al gobierno nacional y los municipios, no fueron caprichosas porque necesitábamos reducir la circulación del virus pensando en la vida, en la salud y en darle un respiro al sistema sanitario", expresó el gobernador.



"Vamos a estar trabajando coordinadamente junto al sector privado como lo hemos hecho en todo este tiempo", remarcó. Bordet aseguró que los gobiernos nacional, provincial y municipales, acompañarán la recuperación de las actividades de la provincia que fueron más golpeadas, como la turística, hotelera y gastronómica, y hoy lo hacen desde la emergencia.



Y remarcó: "Este es un compromiso que tenemos que asumirlo fuertemente porque de ello depende también el desarrollo de la provincia y la supervivencia de muchas familias".



Dijo además que la economía en la provincia de Entre Ríos hoy está funcionando, con excepción de algunos rubros. "Las economías regionales están funcionando muy bien. Entre Ríos es una provincia que produce alimentos y eso no se ha detenido durante la pandemia", afirmó el gobernador.



En ese sentido, Bordet adelantó que el domingo vence el plazo del decreto provincial que habilitó algunas actividades en el marco de las facultades dadas por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 714, del presidente, que estableció la vuelta a fase tres para Paraná, San Benito, Oro Verde, Colonia Avellaneda y la ciudad de Gualeguaychú hasta el 20 de septiembre.



El mandatario recordó que la vuelta a fase tres en esas ciudades se tomó "en coordinación con los intendentes y por un pedido del Ministerio de Salud".



Entonces, "volvimos de fase cerrando algunas actividades para disminuir la circulación de personas y descomprimir el sistema UTI, que es la terapia intensiva del sistema de salud, tanto en Paraná como en Gualeguaychú, para evitar algún tipo de colapso".



"En una situación como esta hay que reducir la circulación de personas", dijo e insistió en que, además, "siempre apelamos a la responsabilidad individual de cada ciudadano para generar los cuidados necesarios para evitar que el virus se propague".



Sin embargo, "no solo preocupa lo que es hoy la pandemia sino cómo vamos a superar esta etapa y seguir adelante con medidas de estímulo a los sectores más damnificados, y en especial políticas que generen un circuito de mayor actividad económica", explicó el mandatario provincial. "A esto lo venimos coordinando con el gobierno nacional y con los gobiernos municipales", indicó.



"Hay que decir que en Entre Ríos las actividades siempre han sido normales en un 90 por ciento. El sector exportador, por ejemplo, ha crecido a pesar de la pandemia en un 17 por ciento, porque Entre Ríos es una provincia que produce alimentos, tenemos muchas cadenas de valor", describió Bordet.



"Estos son elementos esenciales que no han sido interrumpidos durante este tiempo y se ha podido desarrollar en la actividad económica y en el empleo con niveles sostenidos", continuó.



En esa línea, Bordet subrayó que "el futuro nos implica grandes desafíos". "El mundo, después de la pandemia, va a demandar alimentos y Entre Ríos los produce. Tenemos una buena oportunidad para el mercado interno y también para exportaciones", ejemplificó.



Por otro lado, el gobernador se refirió al turismo y explicó que "se va a demorar mucho para que poder ir a destinos lejanos, entonces el turismo va a ser de destinos cercanos. Entre Ríos los tiene, porque estamos cerca con los grandes centros urbanos como Buenos Aires, Rosario o Córdoba, y tenemos que hacer que operen con nuestras plazas turísticas".



"Para esto habrá créditos a tasa cero que ya hemos gestionado y se han aprobado con el Consejo Federal de Inversiones (CFI); y también vamos a estar trabajando con una campaña de publicidad para cuando se restablezca el turismo se puedan venir de manera segura a la provincia de Entre Ríos", adelantó el mandatario.



Además, resaltó que en Entre Ríos "no hemos frenado la obra pública, que es un dinamizador de la economía, que genera trabajo", y volvió a recordar que "estamos todavía en una etapa donde tenemos que convivir con la nueva normalidad que nos impone el virus y a esto tenemos que hacerlo día a día y todos los días". "Venimos trabajando con mucha responsabilidad", expresó.



Por último, Bordet agradeció "a los entrerrianos, por la preocupación constante, los mensajes de aliento y deseos de recuperación que he tenido de tanta gente". "Eso es lo que a mí me da fuerza y energía para poder seguir adelante con una gestión de gobierno que lo hago con mucha pasión y compromiso", concluyó.