Finalizó el FEI: "Es un orgullo haberlo hecho y la gente lo recibió muy bien"

Con el espectáculo "Unidas para el gran salto", de la titiritera paranaense Pola Ortiz, se dio por finalizada la edición Nª 22 del Festival de Espectáculos Infantiles (FEI). Este año, por la pandemia, no pudo realizarse de manera presencial y se transmitió por la pantalla de Elonce TV.



Verónica, expresó que "estamos muy contentos porque terminó un ciclo inesperado, un ciclo atípico, es algo que nunca habíamos hecho. Llevamos el teatro a la televisión. Se dio por la pandemia que no nos permitió abrir las puertas del Teatro 3 de Febrero para esperar al público".



"Estamos felices porque tuvo buena repercusión, la gente lo recibió muy bien. Sabemos que no es lo mismo, no es teatro, pero es parecido y los chicos se quedaron con algo en este período", aseguró.



Sobre la "gorra virtual", indicó que "fue un aporte económico que se podía hacer a través de una cuenta bancaria o Mercado Pago. Es algo nuevo para nosotros, no estamos acostumbrados a movernos así. La idea era instalarlo para que puedan aportar al trabajo de los artistas que en estos momentos lo necesitamos mucho".



Leandro, señaló que "para nosotros es un orgullo haber podido llevar adelante, pese a todo, este festival. Seguramente se puede hacer mejor, pero lo importante es hacerlo. Hace cinco meses que el sector cultural está en inactividad y haber demostrado que podemos seguir haciendo actividades es buenísimo". Elonce.com