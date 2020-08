Aumento de casos de Covid-19 en Paraná: Bahl no evalúa nuevas restricciones

Este jueves en la localidad de Paraná se registraron 44 casos de coronavirus, y debido a esta situación el intendente, Adán Bahl señaló que van a intensificar los controles municipales para intentar mitigar la cantidad de contagios."Vamos a intensificar los controles, pero es insustituible la responsabilidad individual", informó Bahl, aA su vez manifestó: "Le pedimos a los ciudadanos que cumplan con lo que nos dicen los especialistas de salud desde el 20 de marzo. Hicimos muchas aperturas para que la rueda de la economía gire, y que las personas puedan realizar actividad, implica un aumento de la exposición y por eso hay que compensarlo con mayor responsabilidad".. Tuvimos muchos meses en los que nos estuvimos preparando en el sistema de salud"."Tenemos habitaciones contratadas en hoteles, y están funcionando muy bien, allí alojamos casos sospechosos hasta que se sepa el resultado del hisopado", indicó el presidente municipal.Además, señaló que "abrimos el CEMI para poder contener a pacientes con covid-19 leve que no pueden estar en sus domicilios"."Estamos trabajando, pero es necesario que nos cuidemos porque no nos debemos enfermar".Sobre la transmisión comunitaria dijo que "es un tema de salud, y es difícil determinar la transmisión comunitaria en el corto plazo".En Paraná ya son seis los vecinos que han perdido su vida por causa del coronavirus. Al respecto el intendente expresó: "Es una situación muy angustiante y quiero trasmitirles mis más sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos".Y agregó: "Es difícil lidiar con la distancia y no poder dar un abrazo. Les mando todo mi apoyo y les deseo mucha fuerza. Su pérdida es un pesar que cargamos todos los paranaenses, porque sabemos detrás de esos números hay personas y afectos. Estamos con ustedes", finalizó.