Los bancos no abrirán el 1º de mayo y tampoco tendrán atención online

La Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA) anunció que las entidades que nuclea no abrirán sus puertas durante el 1º de mayo. Estas instituciones suelen cesar sus atenciones al público durante los feriados.



La importancia del aviso por parte de la asociación radica en que muchos de los trámites y consultas específicas del usuario no podrán ser solucionados de manera online.



El conjunto de instituciones financieras anunció que no abrirán sus puertas durante la jornada conmemorativa del Día del Trabajador, el miércoles 1º de mayo. Esta fecha conmemora los crímenes que los trabajadores sufrieron durante los reclamos por una jornada laboral de ocho horas en Chicago, Estados Unidos durante 1886. También se informó que, a pesar de no abrir de manera presencial, los usuarios podrán seguir utilizando las transacciones online con normalidad.