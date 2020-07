Puesteros piden "volver a trabajar" en la Costanera de Paraná

"Necesitamos trabajar porque hace cinco meses que estamos parados. La situación no da para más. Somos varias familias las que vivimos de esto hace más de 15 años", explicó aLaura Milessi, quien tenía su puesto de tortas fritas en la Costanera de Paraná."Tuvimos una reunión con Guillermo Comas y nos dijo que él no tenía nada que ver y que sólo recibía órdenes para que, directamente, no nos dejen trabajar", indicó. De acuerdo a lo que anticipó, para el martes estaba prevista una nueva reunión tras la que aguardaban una respuesta favorable a su reclamo.

"Que nos dejen trabajar en la Costanera, donde estamos hace más de 15 años"

Según indicó Milessi, son entre 15 y 20 puestos los que estaban apostados sobre el tradicional paseo de la ciudad. "No hemos tenido ninguna ayuda, ni siquiera el IFE y no tenemos otra entrada de dinero. Necesitamos trabajar", remarcó."Cuando reclamamos, el municipio había organizado una feria enorme sobre boulevard Racedo. Y por qué no nos dejan poner un puesto en la Costanera", se preguntó la mujer. Y continuó: "Nos ofrecieron otros lugares, pero no nos sirve porque nos mandan a donde no pasa nadie"."A los paranaenses les gusta nuestra mercadería, son clientes de hace años; muchos nos llaman para preguntarnos por qué no estamos. La situación es entendible, pero hay medidas de seguridad que uno puede tomar para poder trabajar", explicó la puestera.