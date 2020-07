La cirugía cardiovascular de Argentina "está en los primeros puestos del mundo"

Medicina argentina a nivel mundial

Qué es un Bypass

En los años 60, Favaloro revolucionó la ciencia médica para siempre. Logró estandarizar y sistematizar la técnica de bypass aortocoronario.El sábado 29 de julio de 2000, René Gerónimo Favaloro terminó con su vida de un disparo al corazón. Tenía 77 años y su secretaria lo encontró muerto en el baño. Al lado de su cadáver había un revólver y un mensaje para quien lo hallara.Juan Manuel Esparza, Médico Cirujano cardiotorácico."A fines de los años 60 y antes del descubrimiento de Favaloro, si una persona se infartaba le daban un vaso de agua fría y se veía que pasaba. Tiempo antes se descubre la Cinecoronariografía y eso le da lugar a la idea de René", dijo.Y agregó que "si bien Favaloro no fue el primero en realizar la cirugía cardiovascular, ya que unos rusos habían presentado un proyecto tiempo antes, nadie tuvo los resultados que obtuvo él"."En los años 90, la Fundación Favaloro estaba a nivel mundial en los primeros puestos. Hoy en día, la cirugía cardiovascular está en los primeros puestos a nivel mundial", comentó."Por una cuestión lógica de estructura y financiamiento no podemos compararlo con algunos estándares, pero es muy bueno".Al respecto, dijo que "en aquellos años, las cirugías del corazón tenía unos niveles de mortalidad que no son los de ahora. La cardiología en el país y en Paraná es muy fuerte".Sobre este método, dijo que "la traducción al castellano es Puente, lo que hacemos es puentear una arteria que está enferma, obstruida. Tratamos de utilizar ese puente para buscar algún lugar sano para llevar sangre a otro lugar sano, salteando la obstrucción".Y continuó: "Tratamos de llevarle mayor oxigenación al corazón. Cada operación y paciente es un riegos pero sino realizamos la cirugía, es más peligroso".