Empleados del Hotel Plaza Jardín se manifestaron para pedir ayuda del Estado

Hace pocos días el Hotel Plaza Jardín de Paraná luego de 74 años de trayectoria cerró sus puertas debido a que por la crisis no pudo afrontar la situación de la pandemia. Este jueves, los empleados se sumaron a la protesta para que se declare la ley de emergencia para gastronómicos y hoteleros."Pedimos que se declare la ley de emergencia para el sector, necesitamos con urgencia que el gobierno nos de una respuesta", comentó la encargada del área de piso, Claudia Pavón aRemarcó que en este momento ""."Sabemos que algunos empleados van a ser redistribuidos al otro hotel, pero con la crisis que hay, y si no sale la ley de emergencia el otro hotel tampoco va a poder responder por nosotros", argumentó.Teniendo en cuenta la trayectoria del Plaza Jardín en Paraná, Pavón declaró que "hace 74 años que está funcionando el hotel, es un símbolo para la ciudad. En mi caso particular hace 22 años que trabajo acá, es toda una vida. Pasamos muchas crisis,"."No podemos estar así, tenemos las puertas cerradas y no tenemos salida", remarcó.Por su parte, el jefe técnico del establecimiento, Horacio Cisneros, contó que "queremos que se visibilice el reclamo para que el gobierno nos tire una mano a las familias hoteleras"."La ley de emergencia no llega, y en este momento la empresa está pagando todos los costos, como si el hotel estuviera abierto y eso es lo que obliga a cerrar", agregó.Y agregó: ". Los ATPS nos acompañaron un tiempo y quizás nos sigan acompañando, pero los gastos de la empresa son grandísimos".En relación al pago de sueldos, Horacio señaló que "estamos cobrando el sueldo con los ATPS pero tarde".Sobre su situación particular, Cisneros explicó que "hace 32 años que trabajo acá, prácticamente el día que me case entre a trabajar, es muy triste la situación, en este momento estoy cerca de jubilarme y hay una incertidumbre muy grande, no se para dónde agarrar".Al finalizar Pavon informó que "los dueños del hotel permanentemente nos están mandando mensajes, contándonos la situación. Sabemos que esto es una crisis real que hay que colaborar y ellos están muy desesperados.".