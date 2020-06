"Debemos mantenernos sin miedo y fortalecer la Fe", dijo el padre Miguel Velazco

Cada 16 de julio, millones de fieles católicos alrededor del mundo celebran el Día de la Virgen del Carmen, una fiesta religiosa en honor a una de las advocaciones más populares de la Virgen María.transmitirá ese día la Santa Misa en honor a la Virgen del Carmen."El jueves 16 vamos a celebrar la novena a través de los medios y del Facebook de la parroquia. La Santa Misa saldrá por su canal, gracias a la colaboración de la gente de Canal Once", expresó aMiguel Velazco, padre.Lo de la pandemia "es una situación atípica que estamos viviendo todos. Nosotros queremos iluminar desde la Fe todo lo que estamos atravesando. Me parece interesante alentar a los hermanos y los televidentes que profesamos la Fe, cristiana y católica mantenernos firmes y no tener miedo", dijo.Y agregó que "sino estaríamos viviendo esta situación, la gente vendría a nuestro templo y a celebrar la novena. Ese día se hacía una procesión y una vigilia, preparando el día patronal".Si bien, "este año será distinto, estaremos conectado a través de los medios. Es un momento donde debemos revivir la Gracia de Dios y el don de tener la presencia de Jesús en nosotros"."Debemos encomendarnos a Dios y pedirle a la Virgen del Carmen que nos lleve a Jesús la gracia de mantenernos sin miedo, pero tener los cuidado necesario y fortalecer la Fe", indicó.Al finalizar, dijo que "la novena comienza el 7 de julio y el 16 es el Día de la Virgen del Carmen. La transmisión de la Santa Misa será ese día a partir de las 16:30 horas".