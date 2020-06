La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de Argentina solicitó esta semana al Gobierno Nacional la Ley de Emergencia Económica del sector; el cuarto de la economía en generación de empleo.Asimismo, dieron a conocer datos que preocupan: el 70% del sector hotelero gastronómico prevé el quiebre de su empresa ante la situación que se vive por la pandemia del coronavirus.Y un claro ejemplo de estas cifras, está dado por el lamentable cierre del emblemático "Paraná Hotel Plaza Jardín", ubicado en pleno centro de la capital entrerriana, que dice adiós a la actividad luego de 74 años de servicio.En relación a lo sucedido en la ciudad, que ante un brote de casos se dieron marcha atrás con las habilitaciones permitiéndose sólo el delivery y la modalidad take away, Cabrera señaló que "trabajamos 15 días y se volvió atrás. Ahora estamos a la espera de cómo evoluciona el virus para ver como seguimos. Pero el panorama es muy complicado, caótico".Consultado sobre el pago de salarios, explicó que el panorama "es muy particular; hay quienes han podido abonarlo y quienes, más allá de la ayuda de la ATP no pudieron completarlo"."Uno se desalienta porque de a poquito estábamos recuperando a la gente que se animaba a salir, pero bueno trataremos de seguir hasta donde se pueda, y esperar las medidas que se vayan tomando para planificar la apertura y reconstrucción de la actividad en general", dijo finalmente Cabrera.