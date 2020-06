Dengue en Paraná: Se fumigaron más de 4000 viviendas

En la ciudad de Paraná hay unos 170 casos de dengue, entre importados (apenas 7) y autóctonos.

A principios de este mes, se realizó en la zona de barrio Santa Lucía, el último bloqueo sanitario y hasta el momento no se han confirmado nuevos casos.



En diálogo con el programa Entrevistas de Elonce TV, Silvina Saavedra, especialista en epidemiología de la Subsecretaría de Ambiente y Acción Climática de la Municipalidad, indicó que haciendo un balance de lo actuado "los números son impresionantes: 4100 casas fumigadas, zonas a las que fuimos tres o cuatro veces y en las que volvíamos a encontrar criaderos".



Según indicó, en el último operativo, "encontramos una gran cantidad de criaderos en cubiertas, que es un lugar donde la larva del mosquito sobrevive ya que el frío no los afecta. La gente piensa que el frío mata los mosquitos, pero si seguimos dejando los criaderos, tienen refugio y se mueren los mosquitos adultos pero siguen estando las larvas y cuando sube un poco la temperatura vuelven a nacer".



Hay que seguir reforzando la importancia de mantener los patios limpios y descacharrizar. "Tal vez pasó el brote, pero los criaderos siguen estando y si no los controlamos cuando empiecen las altas temperaturas vamos a tener transmisión de casos", indicó Saavedra. Elonce.com