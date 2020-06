Video: "El paradigma de Ni una menos ayudó a mucha gente, pero falta muchísimo"

En la tarde de este miércoles se realizó en la ciudad de Paraná la quinta edición de la convocatoria "Ni una Menos". Con las medidas sanitarias adecuadas, en la explanada de Casa de Gobierno, la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans de Paraná realizó una intervención y se dio lectura a un documento.En el marco del aislamiento por la pandemia, este año no hubo marcha y la actividad se limitó a una concentración frente a la Casa Gris, donde se realizó una "intervención política": se colocaron cientos de carteles sobre el piso, con los nombres de víctimas de femicidios. Tras entonar algunos cánticos y dar a conocer el escrito, se desconcentraron.y en el camino que va del Poder Judicial al Poder Ejecutivo y Legislativo, están todos los nombres de las más de 160 víctimas de violencia machista que tuvieron lugar en este país en el 2020", dijo Jorgelina Londero de la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans."Todas representan historias de vida que fueron arrebatadas por el machismo que hay en la sociedad", remarcó.María Elena Ale, otra integrante de la Asamblea, afirmó que "es una jornada de lucha. Pudimos convertirnos en un movimiento masivo que no sólo congrega a las mujeres sino que también interpela a los varones, interpela qué rol queremos, que vida y cómo nos queremos libres y dignas, en una sociedad donde el machismo empieza a flaquear en algunas situaciones. En estos cinco años se avanzaron en muchísimas cosas, pero hay deudas pendientes y por eso reclamamos al Estado, que cada vez que no interviene, se ponen en juego nuestras vidas".Por su parte, Mónica Olivera, de la organización Mujeres Luchadoras Positivas, afirmó: "Seguimos luchando como desde hace cinco años. El 3 de junio tiene un significado especial para nuestra asociación porque me prendieron fuego la casa y luchamos contra un Estado ausente, una justicia ausente y contra la delincuencia, y logramos empoderamos y ayudar a otras mujeres".En tal sentido, dijo aque el paradigma de"ha ayudado a mucha gente, pero falta muchísimo por hacer y nos siguen matando, 145 pibas en todo el país. Cada vez que nos matan a una chica, miramos al costado y decimos quién sigue"."A pesar de todo no aflojamos, seguimos poniéndole el cuerpo y mientras haya una piba menos vamos a estar en la calle", dijo finalmente.