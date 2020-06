Ni Una Menos: "La pandemia nos encuentra en alerta permanente"

Violencia en plena pandemia

A cinco años del "Ni Una Menos"

A cinco años de la primera marcha "Ni Una Menos", en contra de la violencia machista y patriarcal sobre las mujeres, una de las referentes en el movimiento feminista, de la provincia, Silvia Primo, comentó aque "durante este tiempo cambió la posibilidad de hacer visible la violencia, pero aún siguen habiendo muchas mujeres que no se animan a denunciar". Además, agregó que continúan pidiendo respuestas más eficientes de la Justicia, y además, solicitan la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI), en todos los niveles."La pandemia nos encuentra en alerta permanente frente a la cantidad de situaciones que se están produciendo. Y de", dijo Primo.Teniendo en cuenta la situación actual, indicó que ". Lo que está pasando en nuestra provincia y ciudad, se replica de manera muy compleja en otras provincias. Estamos compartiendo datos de observatorios que se dedican a trabajar y a investigar algo que el Estado no puede dar con certeza. Si tenemos información no sabemos dónde estamos paradas".A su vez declaró que, "volvemos a reclamar la necesidad de recursos que necesitamos tener disponibles para poder dar respuestas a las mujeres en situación de violencia. Ellas necesitan un lugar donde refugiarse y que se les garantice el ejercicio de sus derechos en la manera más amplia, no solo en términos de seguridad"."La Justicia sigue teniendo una mirada patriarcal, pedimos que las personas que ejerzan violencia contra las mujeres tengan la sanción correspondiente. Además, solicitamos que los recursos de dispositivos duales, estén disponibles para las mujeres y que se fortalezcan las redes de la ciudadanía para poder cuidar a las mujeres a las niñas y niños".En este tiempo "", explicó Primo."Se ha reorganizado en esta forma de visibilizar la violencia, también han crecido las organizaciones sociales de mujeres y surgió una fuerza joven muy importante de chicas y varones que se replantean las masculinidades", argumentó.Al finalizar Silvia Primo, hizo referencia a la necesidad urgente de la implementación de la ESI, en todas las escuelas, para "".