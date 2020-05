Gimnasios: al menos un 5% habrían cerrado definitivamente

Paraná Responsables de clubes y gimnasios de Paraná piden retornar a sus actividades

Son 220 establecimientos los que funcionan habitualmente en la ciudad, pero desde que se desató la pandemia están sin poder abrir sus puertas."La situación es alarmante y angustiante en Paraná y en toda la provincia porque hay gimnasios cerrándose a diario. No es estadístico, es con nombre y apellido", definió en declaraciones a, Diego Scocco, de la Cámara de Gimnasios de Paraná."Hemos hablado con el secretario de Deportes de la Provincia (José Gómez) y le presentamos una propuesta de protocolo de trabajo que cada una de las agrupaciones de gimnasios del interior elaboró. Se lo acercamos y nos pusimos a disposición. Lo mismo se hizo hace 20 días en la Municipalidad. Estamos a la espera de una respuesta, hasta ahora no ha habido ningún avance, ni perspectiva alguna. Es lo más angustiante de todo, no tener una fecha. Es imposible mantener una empresa, el empleo de la gente, el trabajo que venimos sosteniendo en relación a la salud de las personas", remarcó."Lo que más nos angustia es que estamos enfrentando una pandemia y nosotros somos gente que trabajamos con la salud. Nuestro trabajo no es de entretenimiento ni estético, es para mantener la salud de nuestros clientes. Hace 77 días que estamos cerrados, que estamos intentando llegar a la gente con distintas alternativas digitales. Salimos a la calle y vemos toda la ciudad en movimiento. Los bares están abiertos, los kioscos, los negocios y nosotros estamos cerrados", lamentó Scocco.