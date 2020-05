Comedor de barrio Cáritas pide donaciones de alimentos

En barrio Cáritas funciona un comedor comunitario que brinda el almuerzo y también la merienda a quienes más lo necesitan en la zona.



Berta, explicó a Elonce TV que "somos 30 mujeres emprendedoras, no tenemos sueldo ni nada. Salimos a pedir donaciones y logramos que la gente pueda tener una olla de comida. El municipio nos envía donaciones para el merendero. En el mercado vamos a pedir puesto por puesto y nos donan verduras. También vendemos empanadas, rosquitas y generamos dinero para cocinar".



"Cerca de 250 familias vienen a comer. Hacemos tres tachos de 100 litros de comida. Hoy hicimos dos clases de guiso, porque no nos alcanzaba ni el arroz ni los fideos. Entonces hicimos guiso de arroz con menudo y lentejas y guiso de fideos con porotos y menudo. Carne es imposible comprar", aseguró.



Comentó que "hay mucha necesidad, no dependemos de nadie ni nada. Hacemos todo a pulmón. Necesitamos donaciones, no dinero. Aunque sea una cebolla, una papa, para nosotros es mucho. No pedimos carne porque sabemos que es muy cara. No tenemos ya de dónde sacar".



Para colaborar, se puede llamar al 155003610. Elonce.com