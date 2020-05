Proponen mantener el horario corrido en comercios: Los argumentos

En una nueva fase de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, los comercios minoristas de Paraná, dedicados a la venta de mercadería, abren sus puertas de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 13hs., y antebrindó los argumentos."La petición no es ni a favor ni en contra de ninguno de los dos sectores -empleados y empleadores-, lo que se intenta visibilizar que, explicó la trabajadora al manifestar que "el horario de trabajo cortado estructura la dinámica de la ciudad, y todos funcionamos en base a eso, tanto empleados como empleadores".Para Talagañis,, y no es sólo Paraná sino que también implica a las localidades de Colonia Avellaneda, San Benito y Sauce Montrull, y los trabajadores pertenecemos a todos esos lugares", explicó la empleada de comercio.

"Tenemos una costumbre, pero como todo cambio, lleva un tiempo de adaptación"

Paraná Conformidad de comerciantes por la ampliación del horario de atención

En la oportunidad,Al enumerar los argumentos de su iniciativa, la trabajadora mencionó el caso del transporte urbano de pasajeros. Al manifestarse a favor de "una dinámica más dinámica e inclusiva", Talagañis remarcó "que; muchos de los empleados tenemos que tomar colectivos para trasladarnos, no todos vivimos a la vuelta de nuestros lugares de trabajo".Y continuó:en el verano se implementa una reducción de las frecuencias, y hay quienes tienen que tomar hasta cuatro colectivos porque no es que las líneas son coherentes y están organizadas para que de cada barrio pueda acercarse hasta su lugar de trabajo"., es una cuestión a contemplar porque quizás para quienes no se ven involucrados en esa rutina diariamente, es difícil de imaginar lo complejo que es llevarla adelante", justificó Talagañis.porque tenés que volver al trabajo y tenés que ser operativo hasta las 20 o 21hs", sentenció la empleada de comercio.Talagañis apuntó que, "como todo cambio llevará un tiempo de adaptación, pero todas las grandes ciudades se organizan en un horario de corrido y las personas se acostumbran".Al bregar por "ampliar la perspectiva", la joven instó a "entender los procedimientos de trabajo, no solo pensar en un local de la Peatonal sino en todos los que trabajamos en este horario".