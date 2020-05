Video: Reclaman por arreglo de calle: "Hay un pozo abierto, es un peligro"

El problema está en calle Gobernador Parera al 1300 de Paraná. Una de las vecinas de la zona manifestó a Elonce TV que "desde el año pasado, estoy haciendo reclamos".



"Vinieron a conectar el agua y dejaron un pozo profundo; es un peligro para la gente que pasa en auto o para cualquier peatón. En ese pozo han tirado basura y tengo todo eso en la puerta de mi casa", relató.



De la misma manera, aseveró: "Espero una solución, que tapen ese pozo, que no me tiren más mugre. Desde 2019 estoy llamando al 147, a la municipalidad y a Obras Sanitarias y no me dan una respuesta".



"Cuando empezó la cuarentena vinieron los de Obras Sanitarias porque había mucha pérdida de agua, pero no volvieron más. El pozo quedó abierto y lo han llenado de basura. Está abierto eso", manifestó además.



Los vecinos "no pueden entrar sus vehículos. Es un peligro, no sólo para la gente del barrio", acotó. Elonce.com.