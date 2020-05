No habría colectivos hasta el martes, ese día es la próxima reunión nacional

, hasta que los trabajadores perciban la totalidad de los sueldos de abril; el sindicato paralizó el servicio de transporte en varias provincias y en cinco ciudades del interior bonaerense desde las 00 de este martes."En todo el país, hay 40 mil empleados afiliados a UTA que están parados. Y esto es, sobre todo en ciudades del interior del país donde el poder adquisitivo es menor que en Buenos Aires", apuntó ael gerente de Buses Paraná, Marcelo Lischet, al criticar que desde el gobierno nacional, "lo único que se hace es solucionar los problemas de Capital Federal y el AMBA, y no así los del interior".Es que para el empresario, este conflicto sobre pasa a los empleados y las empresas, yY continuó: "Los directores y ministros de Transporte de las provincias aclararon que esos fondos ya fueron ocupados en su totalidad para pagar sueldos y cuidar la salud en sus jurisdicción, con lo cual, estaban imposibilitados de hacer frente a cualquier erogación"., otras han pagado el 20 o 30% y otras no han pagado nada", argumentó Lischet en comunicación con

"Si es un servicio esencial cómo hacemos para prestarlo si no tenemos ingresos"

De acuerdo a lo que adelantó el gerente de Buses Paraná,"Todas las charlas que podamos tener con el sindicato están en línea con qué se puede hacer si no aparecen los fondos", advirtió Lischet al destacar que"Es desesperante no tener la solución en nuestras manos", resaltó en relación a las gestiones "para poder seguir prestando el servicio"."Hace un año y medio que venimos con problemas porque se plantea a nivel nacional la desigualdad de los subsidios, porque en otras provincias, antes de la pandemia, sacaban fondos de sus arcas para subsidiar al transporte y no aumentar la tarifa.; en el caso de Córdoba, la provincia y la municipalidad ponían una gran cantidad de dinero; en Rosario, la municipalidad ponía los fondos", detalló el empresario al reconocer que "en estos momentos, ninguna provincia o ciudad está en condiciones de poner un peso más por la falta de recaudación de tasas"., reprochó Lischet. Y prosiguió: "Se hace insostenible porque también tenemos que hacer frente a las roturas y reparaciones de coches, y a los sueldos que impactan sobre el 60% de nuestros ingresos; mientras que los subsidios son por el 35%"."Nos está faltando una importante masa de dinero y esto es así en todo el país; a diferencia del Buenos Aires donde los subsidios son por el 75% y por ingresos de tarifas tienen el 25%", comparó.Las críticas del empresario del transporte fueron en dirección al gobierno nacional al cuestionar que "se plantea solo salarios pero nosotros preguntamos qué hacemos con las empresas, porque no tenemos acceso a crédito y no fuimos alcanzados por la ayuda de Trabajo para el pago del 50% de salarios por ser un servicio esencial"."Y a nivel nacional no se quiere que circule el transporte por la transmisión del virus; entonces hay que ser claros en cuanto a que si el transporte no funciona más, qué hacemos con los empleados", se preguntó.En consonancia con sus reclamos,"Son necesarios más servicios para que las personas puedan trasladarse, pero cómo ponemos los coches en servicio si tenemos el 30% del personal trabando porque el resto está en la casa y todos cobraron el 50% de su salario", remató al dar cuenta que "circunscribir el problema solo a Paraná es no ver todo lo que ocurre en el país".