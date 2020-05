Con turnos previos, retomó la atención en el Registro de Conducir

Paraná El Registro de Conducir restablece el servicio de atención al público

"Retomamos la actividad porque a raíz de varios de operativos de Tránsito para controlar la circulación donde se detectó la falta de renovación de carnet de muchos conductores que los tenían vencidos desde fechas anteriores al 15 de febrero, que fue la fecha tomada para las prórrogas establecidas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y de la Municipalidad de Paraná", comunicó ael Coordinador general de la secretaría de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, Ricardo Haidar.La atención es presencial solo con turno previo de lunes a viernes de 7 a 13hs. La cita se podrá solicitar en https://turnos.parana.gob.ar/.

"Se otorgan cuatro turnos cada media hora"

Sociedad Habilitan la atención al público y el otorgamiento de Licencias de conducir

"Se trabaja con turnos que se otorgan a través de la web, y en el caso que los interesados no puedan acceder a la misma, pueden acercarse a algunas de las oficinas de la Municipalidad donde se los asesorará para que saquen su turno", encomendó Haidar.Dentro de las oficinas habrá cuatro puestos de atención y dentro del recinto no podrán permanecer más de 10 personas para la gestión de trámites. "La gente tomó conciencia, respeta las distancias y es obligatorio el uso de barbijos para poder ingresar al salón", aclaró al comentar que "se trabaja con personal reducido con grupos rotativos y un efectivo policial en el ingreso fue apostado para colaborar a que se respeten las distancias"."Las licencias vencidas se seguirán prorrogando hasta que finalice la cuarentena; los conductores pueden circular con el carnet si lo tiene vencido en abril o marzo, porque están cubiertos por las prórrogas de los vencimientos de las licencias", explicó el municipal.Al encomendar "paciencia" a los interesados en renovar su licencia de conducir, Haidar destacó que "quienes tienen el carnet vencido con más de 90 días al 15 de febrero, que tienen que volver a rendir todo, para la parte de Educación Vial se implementó una charla virtual y un trabajo práctico para que no tengan que venir las cuatro horas".Los interesados en renovar su licencia deben acercarse con el carnet vencido, el turno previo y fotocopia del DNI, además del certificado pago del CENAT que tiene un costo de 340 pesos; los costos de los sellados dependen de la categoría del carnet.