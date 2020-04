Cortaron la calle frente a un banco para garantizar el distanciamiento social

Economía Los bancos abrirán sábado y domingo para pagar a jubilados y beneficios sociales

Jubilados y beneficiarios de la seguridad social, hacían fila durante la mañana de este viernes frente a la sucursal bancaria de calle La Rioja de Paraná.La extensión de la cantidad de personas obligó a que se deba cortar la calle para garantizar el distanciamiento social ordenado por la pandemia por coronavirus."Tratamos que no se aglomere la gente, que no se acerque, que mantenga la distancia prudencial exigida por la pandemia", aseguró ael jefe de Delitos Económicos, Javier González."Se busca normalizar y mantener la calma para gestionar los trámites", detalló González."Es que en las filas observamos a gente de avanzada edad, que necesitan de la asistencia lo más pronto posible", lamentó.De acuerdo a lo que evidenció el comisario, se pretendía "controlar que las personas no estén acompañados por más de dos personas, sobre todo los adultos mayores que necesitan una asistencia y controlar que el trámite sea normal".