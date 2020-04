El detalle de los beneficios impositivos para afectados por la crisis sanitaria

Las medidas

Satisfacción empresaria

. Durante el encuentro, además, las autoridades municipales informaron a los empresarios sobre la situación económica y financiera heredada de la administración anterior, las medidas adoptadas y las proyecciones para los próximos meses.Se recordó, asimismo, que en esta gestión municipal las tasas no han sufrido aumento, medida que continuará hasta el mes de mayo. También se brindaron números sobre la caída de la recaudación fiscal, tanto de los recursos propios como de las coparticipaciones federal y provincial.Bahl, asimismo, señaló que "hemos dado cuenta de las tareas realizadas por el Municipio desde el 11 de diciembre a la fecha, nuestra situación económica, las perspectivas que tenemos para abril y mayo, y remarcamos nuestra decisión de redoblar el compromiso de seguir trabajando codo a codo para desarrollar la ciudad y superar esta situación, algo que, estamos convencidos, vamos a lograr si trabajamos todos juntos".Las medidas anunciadas por la Municipalidad apuntan, concretamente, a aliviar la situación de los sectores más afectados durante el período de cuarentena ante la recesión de la actividad económica y la caída de la recaudación nacional, provincial y municipal. Son las siguientes:4) Canales de atención remota:Se habilitó un nuevos contacto vía WhatsApp para la atención de consultas y trámites de contribuyentes:. Además de la web https://afim.parana.gob.ar/ 5) Concurrir al Concejo Deliberante con un proyecto de ordenanza modificatorio del Régimen de Regularización Fiscal, con la propuesta del Ejecutivo, para extender los beneficios a aquellos sectores afectados por la pandemiaMacri, por su parte, sostuvo que las fuerzas económicas de la ciudad "merecían conocer cómo está el Municipio, las cosas que se han hecho, dónde estamos parados y qué es lo que prevemos en materia fiscal y económica, a los efectos de acompañar toda esta cuestión del coronavirus y el impacto sobre la economía".El funcionario, en este sentido, explicó: "¿Cómo acompañamos? El régimen de regularización fiscal se va a extender;. Si la venta es 0, es 0; si la venta fue 10, que se lo declare. No pueden pagar, no hay ningún problema. Sabremos atender todas estas situaciones, porque creo que cada sector que estuvo en la reunión con el Intendente tiene distintas realidades. Somos contemplativos de todas esas situaciones en la creencia de que acá salimos todos juntos; acá no hay un Municipio por un lado, un empresario por otro. Creemos que el sector privado tiene que fortalecerse, crecer, sentirse orgulloso de la gestión del intendente Bahl".Tras el encuentro, Héctor Frattoni, presidente del CEER, expresó su satisfacción "con esta reunión y lo planteado por el Intendente, básicamente porque vemos que entiende la problemática que está pasando el empresariado", y remarcó que "nosotros sabemos de la necesidad que tiene inclusive el Municipio".Frattoni remarcó que los empresarios se van a manejar "responsablemente como él nos pidió: todos los que pueden pagar los impuestos lo harán", señaló, al tiempo que valoró la flexibilidad de la Municipalidad para con "las empresas que están cerradas, que hoy no están produciendo, lo cual hoy es una carga, y que tienen otras prioridades en cuanto al pago de los salarios y el mantenimiento la empresa en pie".Leandro Garciandía, titular de la UIER, en la misma línea, ponderó que, en el marco del parate de la actividad ante la crisis, "la Municipalidad muestra que lo que está a su alcance hacer y también demuestra algunas acciones concretas".El presidente de la UIER, asimismo, enfatizó que "muchas industrias y comercios están parados", mientras que el turismo -bares, restoranes y hoteles- "prácticamente quedó en cero". Ante este escenario, Garciandía valoró la decisión política de la Municipalidad de reprogramar los "vencimientos de algunas tasas y, fundamentalmente, dejar la puerta abierta para que haya una clara negociación con las empresas que pueden pagar los tributos y las que no".Osvaldo Cabrera, de Fehgra, en primer lugar, celebró la convocatoria a la reunión, y dijo que "le hemos entregado al Intendente un petitorio con los reclamos exclusivos" del sector hotelero y gastronómico, los que serán evaluados en un próximo encuentro.La Municipalidad "no ha presentado un reporte de las acciones llevadas adelante, que están en consonancia con lo que estamos haciendo. La evaluación es altamente positiva", concluyó Cabrera.La reunión fue encabezada por el intendente Adán Bahl, junto al secretario de Hacienda, Inversión, Empleo, Ciencia y Tecnología, Eduardo Macri, y la secretaria de Coordinación Estratégica, Camila Farías. Por el sector empresario participaron Leandro Garciandía, presidente de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER); Osvaldo Cabrera, titular de la Filial Paraná de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra); Héctor Fratoni, presidente del Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER); Matías Secchi, secretario de la Corporación para el Desarrollo de Paraná (Codepa); Jorge López, presidente de la Federación Económica de Entre Ríos (Feder) y del Centro Comercial de Paraná; Miguel Marizza, titular de la Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción; María Eugenia Hillairet, por la Asociación de Empresarios del Parque Industrial de Paraná (Asempi); y Carlos Monti, presidente del Bureau de Congresos y Convenciones de Paraná.