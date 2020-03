Pescadores de Puerto Sánchez preocupados por la escasa venta

Foto 1/4 Foto 2/4 Foto 3/4 Foto 4/4

"Tenemos distintas situaciones preocupantes, por un lado, el ingreso al barrio que, al cerrarse el paseo por el Thompson a nosotros nos queda restringido el acceso y por otro lado, la bajante pronunciada del río hace que el pescador tenga más dificultades para conseguir la pesca que está siendo bastante pobre, bastante magra", remarcó Mariana Ríos a Elonce TV.



En este sentido, dio cuenta que "la gente no viene, no compra y los acopiadores tienen las pescaderías cargadas pero la venta es escasa y los pescadores que los fines de semana tenían la posibilidad de vender sus productos con el valor agregado de la comida hecha, como pescado frito y empanadas, ahora no lo pueden hacer".



"Esta situación nos preocupa mucho porque el pescador es cuentapropista y no tiene otro respaldo económico para sostener su ingreso, necesita vender todos los días y es todo una cadena que se genera y hace que cada día se sienta más la situación crítica en lo económico", mencionó Ríos. Además teniendo en cuenta que faltan pocas semanas para Semana Santa, la situación se torna "preocupante y triste a la vez".



Es por ello, que durante para el fin de semana, "nos vamos a organizar a través de las redes para que los pescadores puedan ofrecer sus productos ya cocidos y la gente pueda buscarlos o hacer envíos", explicó finalmente Ríos. Elonce.com