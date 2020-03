Coronavirus: "Debemos ser cautelosos para no contagiar a los adultos mayores"

Video: Médico indica que "no hay conciencia ciudadana" para prevenir coronavirus

"Si bien no hay circulación viral, hagamos de cuenta que sí la hay., fueron las palabras que el médico y director del Centro de Salud de Puerto Viejo, Renzo Zamboni, difundió en un video que luego se replicó a través de las redes sociales., el doctor explicó que "por mi forma de trabajo y mis actividades, me toca ir al centro seguido y todo el tiempo veo que por más que se den directivas y recomendaciones para no concurrir a lugares públicos, eso no sucede y la gente pasea".Al reconocer que no dimensionó la repercusión que iba a tener su video, aseguró queY en ese sentido, sentenció: "No puede estar la gente paseado o en lugares públicos, o haciendo cosas que no necesita."La gente que viene de los países de riesgo, que quede en su casa por 14 días, y el resto, tenemos que hacer las actividades mínimas", encomendó.

"Tenemos que tener conciencia, no por mí, sino para no contagiar a nuestros adultos mayores"

"Todo el tiempo nos dicen que tenemos que ser cautelosos, sobre todo por los adultos mayores porque hay fenómenos inmunológicos que nos debilitan y nos predisponen a padecer patologías infecciosas a partir de los 65 años, y agregarle factores de riesgo como diabetes o cardiopatías incrementa muchísimo las cosas", explicó Zamboni.Y continuó:Zamboni insistió en relación a las medidas de prevención para evitar la propagación del coronavirus, debido a "los antecedentes de Oriente y Europa, donde se registran miles de muertos.En la oportunidad, explicó que en el Centro de Salud de Puerto Viejo, se recepcionan a pacientes con cuadros respiratorios y febriles, pero insistió respecto a que no asistan "innecesariamente, si no son cuestiones de fuerza mayor"."No podemos propiciar el contagio para que las cosas funcionen como antes", argumentó. Y en ese sentido comunicó que el centro trabaja a través de "un sistema por el cual, un familiar de un paciente mayor se acerca a retirar su medicación y en caso que no tenga un familiar, nosotros se lo llevaremos al domicilio con todas las medidas de higiene que corresponden"."Se suspendieron los controles al niño sano, y se rediseñó el funcionamiento del personal", agregó.