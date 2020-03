Video: Médico indica que "no hay conciencia ciudadana" para prevenir coronavirus

Son más de 65 los casos confirmados de coronavirus en Argentina. La pandemia se expande y desde el gobierno ya tomaron medidas para mitigar su propagación.



Renzo Zamboni es médico y director del Centro de Salud de Puerto Viejo, de Paraná. Expresó su preocupación por la situación pero porque principalmente "no hay conciencia ciudadana", asegura.



"En los diferentes lugares donde trabajo veo que no hay conciencia ciudadana, que no se respeta lo que proponen nuestras autoridades de Salud, que a lo mejor no se entienden", comenzó diciendo en un video que filmó en la peatonal de la ciudad.



Fue en ese contexto que decidió mostrar cómo era la circulación de personas en esa zona en ese momento. "Está lleno de gente que va y viene. Yo no tengo opción, tengo que trabajar y más que hace dos semanas. Toda la gente que está acá no creo que esté en la misma situación que yo, no creo que trabajen todos en Salud. Se los ve que están paseando, se los ve que van y vienen. Eso es falta de conciencia", dijo.



En ese sentido, manifestó que "si bien no hay circulación viral, hagamos de cuenta que sí la hay. Tenemos que hacer que este virus no aparezca y se propague entre nosotros rápidamente, porque sobre todo nuestros viejitos van a estar complicados".



"En cuanto a las prestaciones sepan entender, limiten las consultas innecesarias con los neurólogos, las cirugías programadas, las cirugías plásticas, todo lo que es estético, todo lo que puede esperar. Nosotros estamos abocados a este virus en este momento y a la contención de las enfermedades respiratorias más que nada. Insto a que no vayan al médico innecesariamente, no vayan a la guardia si les duele la garganta o tienen un dolor abdominal leve. Entiendan que el sistema de salud, si lo mal usamos, colapsa", finalizó. Elonce.com